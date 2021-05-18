Минобразования представило программу «Школа Тысячелетия»

Сегодня глава Минобразования Юргита Шюгждинене представила программу «Школа Тысячелетия», которая направлена на улучшение качества школьного образования в Литве.

Программа нацелена не на отдельные – так называемые элитные школы, – а на все школы страны во всех самоуправлениях. Главная задача «Школы Тысячелетия» – дать одинаковый старт для всех детей во всех уголках страны. Планируется, что программа будет постепенная и многолетняя. Министр подчеркнула, что в каждом конкретном самоуправлении все действия будут оговариваться отдельно. На программу «Школа Тысячелетия» намечено выделить более 200 млн евро из европейских фондов.

В соответствии с планом в течение ближайших четырех лет в стране планируется создать 150 школ, в которых будут обеспечены современная инфраструктура, методы и качество обучения. В частности, – лаборатории, возможности неформального и спортивного обучения, благоприятные условия для детей со спецпотребностями и др.

Стать «Школой Тысячелетия» смогут любые начальные, основные и средние учебные заведения, которые пройдут отбор в самоуправлении. Участвовать в проекте не смогут частные и ведущие отбор учеников школы. Отбор начнется в январе. При этом первые «Школы Тысячелетия» должны открыться уже примерно через 3 года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.