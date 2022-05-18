Минобразования призывает украинцев активнее регистрировать детей в школы

Министр просвещения Литвы Юргита Шюгждиниене призывает прибывших в Литву украинцев регистрировать своих детей в школы к новому учебному году.

Следует отметить, что из 21 тысячи официально зарегистрированных в Литве детей школьного возраста, прибывших из Украины, лишь около 10 тысяч посещают школы Литвы.

Большинство школьников из Украины выбирают школы с русским языком обучения. Но есть возможность записываться и в литовские учебные заведения.

Для детей из Украины разрабатывается индивидуальный план обучения. Детям стараются оказывать эмоциональную поддержку, педагогов просят говорить с детьми. Кроме того, украинские дети получают бесплатные обеды, проезд в общественном транспорте, а также могут выбирать бесплатные кружки.

По словам министра просвещения, она понимает, что большинство украинцев хочет вернуться домой, но уже теперь очевидно, что в ближайшее время это сделать не получится.

Более подробную информацию о регистрации в учебные заведения можно найти на странице Минобразования smsm.lrv.lt.