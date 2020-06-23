Listen to «Минздрав будет проводить профилактическое тестирование на коронавирус» on Spreaker.

В семи самоуправлениях страны в последнее время фиксируются более высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Поэтому на этой неделе в Ширвинтай, Вильнюсе и Вильнюсском районе, а также Йонаве, Шальчининкай, Радвилишкисе и Клайпедском районе людей будут более активно профилактически тестировать на коронавирус, сообщает Минздрав.

На прошлой неделе более высокие показатели были отмечены в 11 муниципалитетах. Средний показатель заболеваемости COVID-19 в Литве составляет 3,6 случая на 100 тысяч населения.