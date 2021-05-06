Минздрав Литвы представил план массовой вакцинации

Министерство здравоохранения и Ассоциация самоуправлений сегодня представили план массовой вакцинации. Начнётся она 31 мая. Между тем уже с 10 мая по всей Литве начнут прививать жителей в возрасте 55+, с каждой новой неделей опускаясь на одну возрастную группу. Общая система регистрации массовой вакцинации начнёт функционировать с 17 мая. Регистрация будет осуществляться через Горячую линию 1808, как по телефону, так и на странице 1808.lt.

В Канаде разрешили использование вакцины от коронавируса для детей старше 12 лет

В Канаде разрешено использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей старше 12 лет. Напомним, что ранее применение препарата разрешалось в стране с 16 лет. В конце марта были опубликованы результаты проведённого исследования. Согласно этим результатам, реакция на прививку у детей 12-15 лет аналогична реакции взрослого человека.

Российские специалисты проверяют возможность трёхкратной вакцинации

Российский научный центр «Вектор» проверяет возможность трёхкратной вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», чтобы усилить действие антител. По словам специалистов «Вектора», третья вакцинация позволит поднять уровень антител и обеспечить их высокую эффективность. «ЭпиВакКорона» – это вторая вакцина от коронавируса, разработанная в России.

В индийском зоопарке у львов выявили коронавирус

В индийском зоопарке Nehru у восьми львов был выявлен коронавирус. Изначально у животных в конце апреля появились такие симптомы, как одышка. Их тестирование проводилось под наркозом. Сейчас львы изолированы и идут на поправку, а зоопарк временно закрыт.

В Германии вместо вакцины нескольким жителям вкололи физраствор

И в заключение выпуска. Сотрудница одного из немецких центров вакцинации случайно разбила ампулу с шестью дозами вакцины. Вместо того, чтобы сообщить об этом и отказать в вакцинации шести людям, женщина вколола им физраствор. Когда она позже призналась в случившемся, выяснилось, что предстоит проверить почти 200 человек, получивших прививку в тот день. В результате не менее 62 человек согласились на третью прививку, которая, по мнению экспертов, не представляет опасности.