Covid-19 Новости

Минздрав обновил списки приоритетных групп для вакцинации

Автор RUSRADIO LT 38

Глава Минздрава Арунас Дулькис подписал указ, которым обновляется список приоритетных групп граждан для вакцинации. 

В него вошли работники сферы образования, выпускники, студенты-медики, спортивные тренеры, главы самоуправлений.

В списке также участники международных профессиональных спортивных и культурных мероприятий – в частности, конкурса “Евровидение”, Венецианской биеннале и др. Затем намечено вакцинировать служащих системы МВД – полицейских, пожарных, пограничников и т.д.

Глава Минздрава подчеркивает, что этим открывается возможность вакцинирования для указанных групп, а не обязательство. Вакцинация, по-прежнему, — дело добровольное. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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