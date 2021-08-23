Covid-19

Минздрав обновил список стран, пораженных коронавирусом

Автор Анжелика Орлёнок 3
Минздрав обновил список стран, пораженных коронавирусом

Минздрав обновил список стран, пораженных коронавирусом, который будет действовать с 23 по 29 августа.

С сегодняшнего дня в список пораженных стран из желтой зоны в красную переместились еще четыре государства – Норвегия, Германия, Болгария, Лихтенштейн, – а также остров Тасос (Греция). В эти страны не рекомендуется ездить без необходимости. Из зеленой зоны в желтую перешли Латвия и Мальта.

Люди, которые приезжают из этих стран, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антигены и изолироваться на 10 дней. Тест не нужен привитым по полной схеме и тем, кто уже переболел. 

К слову, на коронавирусной карте Литвы тоже пока доминирует красный цвет, хотя в некоторых регионах страны количество новых случаев уже сокращается.

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