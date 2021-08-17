Минздрав ответил на самые частые вопросы о «паспорте возможностей»

На прошлой неделе Правительство Литвы утвердило пакет ограничений для людей без «паспорта возможностей». Эти ограничения вступят в силу с 13 сентября, однако часть из них действует уже сейчас, в переходный период. И поскольку у всех возникает множество вопросов о «паспорте возможностей», о ношении масок, о тестировании на COVID-19 и т.д., Минздрав ответил на самые частые из них.
Обязательно ли вакцинироваться против COVID-19?
В настоящее время вакцинация не является обязательной, но рекомендуется.
Обязательно ли проходить тестирование на COVID-19?
Тестирование на COVID-19 является обязательным для лиц, работающих в следующих сферах деятельности (прямой контакт с другими людьми):
- медицинские услуги и деятельность,
- социальные услуги и деятельность,
- образовательные услуги и деятельность,
- деятельность фармацевтов,
- международные грузоперевозки,
- общественный транспорт и перевозка пассажиров,
- предоставление услуг в сфере досуга/развлечений, культуры и искусства (организация мероприятий и обслуживание посетителей),
- предоставление услуг общественного питания,
- розничная торговля,
- общественное администрирование,
- профессиональная военная служба,
- деятельность, связанная с управлением массовым наплывом иностранцев (постоянный прямой контакт с этими иностранцами),
- с 13 сентября – производственные предприятия.
Обязательные тесты – надо ли за них платить? Где они проводятся?
Нет. Обязательные тесты оплачиваются государством.
Зарегистрироваться можно на сайте 1808.lt или по телефону 1808; тесты делаются в мобильных пунктах.
Работники должны проходить регулярное тестирование каждые 7-10 дней.
Обязательно ли надо иметь «паспорт возможностей» при поездке на общественном транспорте?
Нет, не надо.
«Паспорт возможностей» не требуется при поездках на общественном транспорте в пределах города и района.
«Паспорт возможностей» требуется при поездках между разными самоуправлениями.
Нужен ли «паспорт возможностей» для посещения врача?
До 13 сентября нет никаких изменений. При посещении семейного врача тестирование не требуется.
Предусматривается, что с 13 сентября:
- неотложная помощь и услуги семейной медицины будут предоставляться без тестирования;
- плановые услуги стационара будут оказываться только при наличии отрицательного результата теста, сделанного не ранее чем за 48-72 час. (быстрый тест на антиген или ПЦР-тест), а также если человек переболел или привился – так же, как это происходит сейчас;
- плановые амбулаторные специализированные услуги (например, когда семейный врач направляет к кардиологу, офтальмологу и т.д.) будут предоставляться при обеспечении безопасности. Сюда входят: управление потоками пациентов, измерение температуры, изоляция пациентов с температурой, другие положения, в том числе – оценка необходимости тестирования. В зависимости от эпидемиологической ситуации решения о тестировании могут различаться;
- тестирование будет проводиться бесплатно.
Могу ли я получить «паспорт возможностей», если у меня есть антитела?
Да.
В этом случае надо провести количественный или полуколичественный серологический тест на антитела в частном медицинском учреждении (лаборатории). Полученный положительный ответ будет внесен в систему e.sveikata – это позволит получить «паспорт возможностей».
В «паспорт возможностей» будут внесены положительные серологические тесты, выполненные не раньше 16 августа.
«Паспорт возможностей» действителен в течение 60 дней с момента прохождения теста.
Скачать «паспорт возможностей» можно самостоятельно на странице gpasas.lt или получить в одном из отделений Центра регистров.
Я жду ребенка. Как я могла бы тестироваться для получения «паспорта возможностей», и как долго он будет действителен?
Беременным женщинам, решившим не вакцинироваться, предоставляется возможность пользоваться «паспортом возможностей» после проведения БЕСПЛАТНОГО ПЦР-тестирования и получения отрицательного ответа.
Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, не нужно обращаться к врачу, ведущему беременность, или семейному врачу. Будет действительна карточка беременной, которую надо будет предъявить в мобильном пункте вместе с документом, удостоверяющим личность.
Отрицательный результат ПЦР-теста действителен в течение 48 часов (с момента взятия пробы). Регистрироваться на тест надо, как и раньше, на странице 1808.lt или по телефону 1808.
И все же вакцинироваться беременным и кормящим женщинам рекомендуется. По данным научных исследований, инфекция COVID-19 у беременных протекает тяжелее, чем у женщин того же репродуктивного возраста. Появляется все больше информации о вакцинации от COVID-19 планирующих беременность, беременных и кормящих женщин. В США уже вакцинировано более 139 500 беременных женщин. Имеющиеся в настоящее время научные данные и результаты вакцинирования беременных женщин показывают такую же эффективность вакцины, как и у населения в целом. Каких-либо прямых или косвенных побочных эффектов на развивающийся плод или течение беременности не выявлено.
Вакцинация беременных женщин от COVID-19 мРНК (Comirnaty или Moderna) рекомендуется на любой трети беременности.
У меня аллергия. Как получить «паспорт возможностей» и как долго он будет действителен?
Если семейный врач предполагает, что пациенту не рекомендуется делать прививку из-за аллергии на компоненты вакцины или по другим причинам, он направит пациента к аллергологу-иммунологу или инфекционисту, который (если это будет установлено) отметит противопоказание определенным кодом заболевания в системе e.sveikatа, в личном разделе пациента.
Для таких людей тестирование для получения «паспорта возможностей» необходимо. Однако ПЦР-тест бесплатный и проводится в мобильных пунктах. На тестирование, как и прежде, нужно будет зарегистрироваться на странице 1808.lt или по телефону 1808.
Отрицательный результат ПЦР-теста действителен в течение 48 часов (с момента взятия пробы).
Должен ли я носить маску при посещении магазина/получении услуг, если у меня есть «паспорт возможностей»?
Если вы пользуетесь услугами там, где обслуживаются клиенты только с «паспортом возможностей», – носить маску не обязательно, но рекомендуется.
Если вы пользуетесь услугами, где обслуживаются клиенты как с «паспортом возможностей», так и без него, – ношение масок обязательно для всех. Компании в таком случае должны руководствоваться решениями Главы операций по совладанию с чрезвычайной ситуацией.
Как узнать, предоставляет ли компания услуги только клиентам с «паспортом возможностей»?
Компания обязана проинформировать об этом своих клиентов (например, сделать вывеску на двери).
Какими услугами я смогу пользоваться без «паспорта возможностей» с 13 сентября?
Исключения – когда паспорт не требуется (все лица (с паспортом и без него)), которые пользуются/предоставляют услуги, должны носить маски, соблюдать дистанцию, соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности):
- посещать продовольственные и ветеринарные магазины, магазины с кормом для животных, аптеки, салоны оптики и магазины ортопедических товаров, а также магазины, у которых есть отдельный вход с улицы и площадь не превышает 1500 кв. м;
- покупать товары удалённым способом и забирать их в специальных пунктах либо получать на дом;
- посещать места, где предоставляются услуги мелкого ремонта, когда контакт во время получения услуги продолжается меньше 15 минут;
- получать медицинские услуги (по требованиям, установленным министром здравоохранения);
- получать социальные услуги, а также психологическую помощь и услуги психотерапии;
- получать юридические услуги;
- получать финансовые услуги – пенсию и другие социальные выплаты;
- посещать находящихся в лечебных учреждениях или домах опеки несовершеннолетних до 14 лет, беременных женщин, а также неизлечимо больных лиц;
- пользоваться ветеринарными услугами;
- пользоваться услугами местного (городского и пригородного) пассажирского транспорта, а также такси;
- участвовать в деятельности, связанной с приёмом нелегальных мигрантов;
- посещать музеи и выставки, библиотеки;
- получать услуги на открытых площадках (в их числе – торговая и хозяйственная деятельность), участвовать в мероприятиях и праздниках в общественных местах в заранее установленное время, если число участников не превышает 500 человек;
- разрешается также дошкольное, предшкольное, начальное, основное, среднее образование, профессиональное обучение, неформальное образование детей.
Больше информации о «паспорте возможностей» можно найти по ссылке.