Covid-19

Минздрав подготовил схему вакцинации бустерной дозой

Автор RUSRADIO LT
Минздрав подготовил схему вакцинации бустерной дозой
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Привитые от COVID-19 по полной схеме и переболевшие этой болезнью жители Литвы теперь смогут привиться бустерной дозой вакцины.

Обновленный порядок вакцинации также предусматривает более ранее получение бустерной дозы для привитых вакциной Janssen – это можно сделать не через 120, а через 60 дней.

У людей, привитых вакциной Janssen, также есть возможность через 90 дней выбрать вакцины Comirnaty и Spikevax.

Переболевшие люди, независимо от того, когда болели (до, после или между прививками), также смогут привиться бустерной дозой.

Она может быть назначена не ранее, чем через 180 дней после последней прививки или после положительного результата ПЦР-теста (в зависимости от того, какой из фактов был позже).

Выбрать вакцину и время для бустерной дозы поможет схема

Минздрав подготовил схему вакцинации бустерной дозой

Обновления вступают в силу сегодня, 5 января.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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