Covid-19 Новости

Минздрав: после начала массовой вакцинации люди должны будут регистрироваться на прививку самостоятельно

Автор RUSRADIO LT 39

Когда начнется массовая вакцинация, жители Литвы должны будут самостоятельно регистрироваться на прививку. Об этом сообщает Минздрав. 

Точный порядок регистрации и конкретные даты пока не известны. Предположительно старт будет дан в конце весны.

По сообщению министерства, с началом массовой вакцинации те, кто первыми зарегистрируются на прививку, – первыми ее и  получат.

А пока идет вакцинация людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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