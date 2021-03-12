Минздрав: после начала массовой вакцинации люди должны будут регистрироваться на прививку самостоятельно

Когда начнется массовая вакцинация, жители Литвы должны будут самостоятельно регистрироваться на прививку. Об этом сообщает Минздрав.

Точный порядок регистрации и конкретные даты пока не известны. Предположительно старт будет дан в конце весны.

По сообщению министерства, с началом массовой вакцинации те, кто первыми зарегистрируются на прививку, – первыми ее и получат.

А пока идет вакцинация людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.