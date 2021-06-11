Covid-19

Минздрав предлагает правительству смягчить правила карантина

Автор Анжелика Орлёнок 18
Минздрав предлагает правительству смягчить правила карантина

Минздрав Литвы предлагает правительству смягчить действующие сейчас правила карантина.

Прежде всего предлагается отменить все ограничения по времени работы заведений общепита. Разрешить проводить неформальное обучение контактным способом, в присутствии не более 30 детей. Предлагается также множество изменений, которые облегчат получение паспорта возможностей. Решения по всем этим вопросам правительство будет принимать в понедельник. Если оно примет предложение смягчить карантин, изменения могут вступить в силу 17 июня — в следующий четверг. 

При этом, как заявила министр экономики Аушрине Армонайте, не исключено, что с отменой карантина будет отменен и «паспорт возможностей». Напоминаем, что и премьер-министр, и глава Минздрава неоднократно говорили, что июнь может стать последним месяцем карантина. 

За прошедшие сутки в Литве – 155 новых случаев заражения коронавируса. Скончалось  3  человека. Доля положительных тестов составляет 1.4 %. Общий уровень заболеваемости за последние две недели – 143  случая на 100 тысяч жителей. 

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Между тем учреждения, проводящие вакцинацию от коронавируса, столкнулись с попытками мошенничества.

Случалось, что жители Литвы пытались получить документ о полученной вакцине, не прививаясь. Минздрав предупреждает: за попытку подделать документы о вакцинации или за подкуп должностного лица с целью получить подобные документы грозит уголовная ответственность.

За подобные действия полагается не только штраф или арест, но в некоторых случаях и лишение свободы сроком на 3-5 лет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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