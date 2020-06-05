Listen to «Минздрав представил интерактивную карту зарплат медработников» on Spreaker.

На ней предоставлена информация о средних зарплатах медицинских работников и их изменениях за последние три года — в масштабе страны и в конкретных лечебных учреждениях.

По статистике, в сентябре-феврале зарплаты врачей до уплаты налогов составили в среднем более 2600 евро, медсестер – 1400 евро, прочего медперсонала — примерно 1240.

На карте также представлена и согласованная с профсоюзами цель повышения зарплат врачей и младших медработников.

Министр Аурелиюс Верига надеется, что новый инструмент будет полезен и самим медикам, и общественности.