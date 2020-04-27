Минздрав рекомендует продолжать работать удаленно

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В связи со смягчением условий карантина, Минздрав обновил рекомендации по организации рабочего процесса. По-прежнему рекомендуется по возможности работать из дома, но в случае, если дистанционная работа не возможна, на рабочих местах следует соблюдать дистанцию в 2 метра. Помещения следует регулярно проветривать, а поверхности — дезинфицировать. Все совещания и летучки следует проводить дистанционно. Работодатели также должны проследить за тем, чтобы все люди на рабочих местах были здоровы. Помимо этого рекомендовано не позволять выходить на работу людям из группы риска.

Согласно опросу, проведенному компанией Baltijos tyrimai, сами жители по-разному оценивают работу из дома. Большая часть — две трети — работников молодого и среднего возраста хотят поскорее вернуться на рабочие места. А работникам более зрелого возраста понравилось работать удаленно.