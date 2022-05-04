Миша Марвин покинул Black Star и лишился старых песен

С этого момента он не имеет право использовать свой сценический псевдоним и песни, созданные в период работы с лейблом. В новом статусе под ником Миша М. он уже выпустил новую песню «Человек».

Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат, — написал он в соцсетях. – Для вас я напишу еще много новых песен, мы проведем много времени на моих будущих концертах. 7 лет я был артистом лейбла: писал песни для себя и других, релизил треки, давал концерты. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Я благодарен всем, кто принимал участие в развитии артиста Миша Марвин. Все, что вы видели: клипы, концерты — делала огромная команда. Часть которой осталась со мной. Меня ждет новый опыт. И я готов к новой главе своей жизни. Теперь я Миша М. И мой первый сольный релиз уже доступен на площадках. Возможно, он не коммерческий, наверно, не для чартов. Но это очень важная для меня песня.