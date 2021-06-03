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Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix

Автор Эвелина Никанорова 29
Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix

Продюсерская компания экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Higher Ground Productions сняла анимационный сериал для Netflix. Он поможет детям разобраться в основах гражданского права США.

В 10-серийном мультфильме «Мы люди» покажут трехминутные музыкальные ролики, охватывающие широкий спектр общественных проблем. В производстве приняли участие Адам Ламберт, Биби Рекса, Роберт Лопес, Кайл, Бриттани Ховард, поэтесса Аманда Горман и многие другие.

На сайте стримингового сервиса анимационный сериал описывается как вдохновляющий и вселяющий надежду.

Премьера «Мы люди» состоится 4 июля на Netflix.

В 2018 году Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетнее партнерство с Netflix. Они договорились участвовать в разработке фильмов, сериалов и написании сценариев для стримингового сервиса.

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