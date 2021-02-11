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Мишель Обама запускает кулинарное шоу для детей на Netflix

Автор Эвелина Никанорова 11
Мишель Обама

Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести кулинарное шоу для детей. Шоу Waffles + Mochi будет выходить на Netflix.

Премьера шоу состоится 16 марта. Об этом она рассказала в своем Инстаграм. 

«Во многих отношениях это шоу является продолжением моей работы по поддержке здоровья детей в качестве первой леди — и, честно говоря, мне жаль, что подобная программа не существовала, когда мои девочки были маленькими», — написала Обама.

Как отмечается  на сайте Netflix, Waffles и Mochi — это любопытные куклы — сотрудники супермаркета, которые мечтают стать шеф-поварами. Вместе с владелицей супермаркета Мишель Обамой они путешествуют по миру, исследуют еду и местную культуру и «учатся готовить из свежих ингредиентов».

Отметим, что во время президентских сроков мужа (с 2009 по 2017 год) она запустила программу Let’s Move! Тогда Мишель помогала детям, страдающим от ожирения.

Кроме того, Барак и Мишель Обама также стали исполнительными продюсерами шоу. А в августе 2020 года Мишель Обама также запустила собственный подкаст на Spotify. Первым гостем шоу стал ее муж Барак Обама.

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