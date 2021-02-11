Мишель Обама запускает кулинарное шоу для детей на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести кулинарное шоу для детей. Шоу Waffles + Mochi будет выходить на Netflix.
Премьера шоу состоится 16 марта. Об этом она рассказала в своем Инстаграм.
«Во многих отношениях это шоу является продолжением моей работы по поддержке здоровья детей в качестве первой леди — и, честно говоря, мне жаль, что подобная программа не существовала, когда мои девочки были маленькими», — написала Обама.
Как отмечается на сайте Netflix, Waffles и Mochi — это любопытные куклы — сотрудники супермаркета, которые мечтают стать шеф-поварами. Вместе с владелицей супермаркета Мишель Обамой они путешествуют по миру, исследуют еду и местную культуру и «учатся готовить из свежих ингредиентов».
Отметим, что во время президентских сроков мужа (с 2009 по 2017 год) она запустила программу Let’s Move! Тогда Мишель помогала детям, страдающим от ожирения.