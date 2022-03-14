«Митчеллы против машин» и «Аркейн» стали триумфаторами «Энни»

49-я церемония вручения анимационной премии «Энни» (Annie Awards) состоялась 12 марта 2022 года. Лидерами по числу наград стали мультфильм «Митчеллы против машин» и сериал «Аркейн».

Первый победил в номинациях лучший полнометражный мультфильм, режиссура, сценарий, монтаж, озвучание, дизайн персонажей, работа художника-постановщика, FX-анимация фильма.

«Аркейн» была названа лучший мультсериалом для широкой зрительской аудитории, а также отмечен за FX-анимацию, анимацию персонажей, дизайн персонажей, режиссуру, раскадровку, работу художника-постановщика, озвучание и сценарий.

Два награды «Энни» получил анимационный фильм «Энканто» (лучшая раскадровка и саундтрек), лучшим инди-мультфильмом стал «Побег», а за лучшую анимацию персонажей в live-action фильме приз достался «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Источник: InterMedia