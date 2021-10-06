Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

Однако мы ни слова не сказали о волейболе. Пора исправить эту оплошность. Итак, вашему вниманию – шесть фактов о волейболе.

Волейбол – это единственная игра, согласно правилам которой мяч не может касаться земли. Помимо этого в волейболе играют не на время, а на результат. Поэтому матч может длиться до бесконечности. Согласно правилам классического волейбола, проведение игры при температуре выше 25 градусов запрещено. Казалось бы, всё потеряно, но нет. Есть ещё пляжный волейбол, и там таких ограничений не существует. Скорость полёта мяча в среднем составляет 60 км/ч. При этом максимальная зафиксированная скорость подачи составляла 135 км/ч. Болгарский волейболист Матей Казийски поставил рекорд по высоте прыжка. Только представьте: рост спортсмена – 203 см, уровень максимальной точки касания мяча зафиксирован на отметке 393 см. Путём несложных математических подсчётов получаем 190 см. Это и есть высота прыжка спортсмена. Волейбол считается менее травмоопасным, чем футбол, хоккей, баскетбол и другие контактные виды спорта. Волейбол – одна из самых популярных игр на нашей планете. Только на любительском уровне волейболом увлечено около миллиарда жителей Земли.