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Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

Автор Евгений Русаков
Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе
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Игры с мячом. Их превеликое множество. На страницах RUSRADIO LT мы уже успели рассказать вам о баскетболе. Мы также посвятили несколько постов футболу. В частности, Лиге чемпионов, футбольным вратарям, Зинедину Зидану и сборной Италии по футболу.

Однако мы ни слова не сказали о волейболе. Пора исправить эту оплошность. Итак, вашему вниманию – шесть фактов о волейболе.

  1. Волейбол – это единственная игра, согласно правилам которой мяч не может касаться земли. Помимо этого в волейболе играют не на время, а на результат. Поэтому матч может длиться до бесконечности.

    Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

    Мяч не должен касаться земли!

  2. Согласно правилам классического волейбола, проведение игры при температуре выше 25 градусов запрещено. Казалось бы, всё потеряно, но нет. Есть ещё пляжный волейбол, и там таких ограничений не существует.

    Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

    Есть в этом пляжном волейболе что-то притягательное

  3. Скорость полёта мяча в среднем составляет 60 км/ч. При этом максимальная зафиксированная скорость подачи составляла 135 км/ч.

    Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

    Собственно, подача во всей её красе

  4. Болгарский волейболист Матей Казийски поставил рекорд по высоте прыжка. Только представьте: рост спортсмена – 203 см, уровень максимальной точки касания мяча зафиксирован на отметке 393 см. Путём несложных математических подсчётов получаем 190 см. Это и есть высота прыжка спортсмена.

    Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

    Матей Казийски

  5. Волейбол считается менее травмоопасным, чем футбол, хоккей, баскетбол и другие контактные виды спорта.

    Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

    Ну где тут травму получишь? Скорее научишься ходить по воздуху…

  6. Волейбол – одна из самых популярных игр на нашей планете. Только на любительском уровне волейболом увлечено около миллиарда жителей Земли.

    Мяч не должен касаться земли, или 6 фактов о волейболе

    Небольшая горстка любителей волейбола

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