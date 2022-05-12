Звёзды

Мэйси Уильямс примерит образ младшей сестры Кристиана Диора

Автор Эвелина Никанорова

Мэйси Уильямс («Игра престолов») снимется в новом сериале Apple TV+ «The New Look» от сценариста и режиссера Тодда А. Кесслера («Схватка», «Сопрано»).

Мэйси Уильямс примерит образ младшей сестры Кристиана Диора

Мэйси Уильямс

Она присоединится к утвержденным в касте Бену Мендельсону в роли Кристиана Диора и Жюльет Бинош в образе Коко Шанель.

Драматический проект будет рассказывать о жизни Кристиана Диора. Действие происходит во время Второй мировой войны в оккупированном нацистами Париже.

По сообщениям Apple, это будет «эпический триллер, в котором будет показан поворотный момент двадцатого века, когда Париж возродился благодаря своей модной иконе».

В переплетенную сагу также войдут истории современников и соперников Диора: Юбера де Живанши, Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиаги, Ив Сен-Лорана и Пьера Кардена. Уильямс сыграет Кэтрин Диор, младшую сестру Кристиана.

Источник: InterMedia

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