Мэр Гетеборга ушла из политики и работает водителем мусоровоза

До 2018 года Энн-Софи Херманссон была мэром шведского города Гетеборга. После ухода из политики она стала водителем мусоровоза. Об этом пишет онлайн-журнал Squeekly.

Когда политики уходят с высоких должностей, обычно они ищут новую работу в смежных областях. Например, становятся консультантами юридических фирм или открывают PR-компании.

56-летняя Энн-Софи Херманссон выбрала совсем другой путь. Она занимала пост главы Гетеборга на протяжении двух лет, но у нее не получилось переизбраться, и тогда Херманссон решила кардинально поменять сферу деятельности.

Так, экс-мэр вспомнила о своих правах на вождение фуры и решила стать мусорщиком. Эти права она получила по совету отца, который рекомендовал ей всегда иметь «запасной план».