Мэр Гетеборга ушла из политики и работает водителем мусоровоза

До 2018 года Энн-Софи Херманссон была мэром шведского города Гетеборга. После ухода из политики она стала водителем мусоровоза. Об этом пишет онлайн-журнал Squeekly.
Когда политики уходят с высоких должностей, обычно они ищут новую работу в смежных областях. Например, становятся консультантами юридических фирм или открывают PR-компании.
56-летняя Энн-Софи Херманссон выбрала совсем другой путь. Она занимала пост главы Гетеборга на протяжении двух лет, но у нее не получилось переизбраться, и тогда Херманссон решила кардинально поменять сферу деятельности.
Так, экс-мэр вспомнила о своих правах на вождение фуры и решила стать мусорщиком. Эти права она получила по совету отца, который рекомендовал ей всегда иметь «запасной план».
«Люди продолжают спрашивать меня, какого черта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне же нужно платить за аренду», — говорит Херманссон.
По ее словам, работа в политике была очень беспокойной. Она отметила, что сейчас от нее тоже требуется быть ответственной, но это обычная работа, без встреч и телефонных звонков.
У Херманссон около 12 тысяч подписчиков в твиттере, где она регулярно публикует истории о своей работе и коллегах. Она считает, что в ее нынешней деятельности меньше стресса, чем было раньше, и для нее это хорошие перемены.
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