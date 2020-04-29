Listen to «Мэр столицы — о послаблениях карантина и планах на будущее» on Spreaker.

У нас на связи мэр столицы Ремигиюс Шимашюс, доброе утро!

— Доброе утро.

— Первые дни послаблений карантина прошли. Как вы оцениваете эти первые дни?

— Ну, конечно, во-первых, нужно порадоваться, что мы в такой ситуации, когда можно ослаблять карантин. Но, с другой точки зрения, конечно, нужно быть осторожными и все-таки вести себя очень осторожно, чтобы вирус не вернулся со всей своей мощью. А насчет Вильнюса что мы видим — что уже все кафе на улицах открываются. И те новости, которые мы имели, те меры, которые мы приняли в пятницу, несколько дней тому назад, — они были приняты очень хорошо и вильнюсцами, и предпринимателями, которые владеют кафе. И что мы видим — что очень много кафе открывается, уже есть намерения насчет открытия более 1000 столиков на улице в тех местах, где не было кафе в прежние годы. Потому что во времена карантина несколько есть ограничений, и мы дали площади и скверы тем кафе, которые не имеют достаточно пространства возле своих стационарных мест. Ну, что мы видим, — что есть люди, есть столики. Все стараются вести себя очень осторожно и ответственно — это очень хорошо, это очень хороший знак.

— У вас очень хорошее чутье — вы очень оперативно объявляли карантин. Может быть, у вас есть предположения и насчет того, какие послабления могут быть дальше?

— Конечно, насчет того, когда мы объявляли карантин, — это было очень очевидно, что уже нужно это делать. И нужно делать резко, и нужно делать, чтобы избежать смертей и очень плохих происшествий. Насчет открывания города — конечно, это чуточку по-другому все выглядит, и нужно делать все постепенно. Но что меня очень волнует — что если мы хотим делать хорошие решения, они должны основываться на данных, на статистических данных. И, к сожалению, у меня нет некоторых данных — например, как люди подхватывают этот вирус. Вот мы имеем уже почти полторы тысячи тех людей, которые были больны, или сейчас больны, этим вирусом, но не имеем данных об эпидемии этого вируса. Есть хотя бы один человек, который подхватил этот вирус в общественном транспорте, или нет? Есть который подхватил в общественных заведениях, в магазинах, или нет? И, конечно, это очень трудно тогда решать, как упразднять эти меры карантина. Но, с другой точки зрения, все-таки нужно упразднять эти меры, потому что — я должен как бы похвалиться и порадоваться тому, что наша медицинская система — она готова к этим числам, которые мы имеем теперь, и даже к числам, которые были бы несколько выше. Конечно, мы не хотим чисел повыше, но наша система готова. И это означает то, что таких смертей, которых мы можем избежать, мы не имеем.

— И такой еще вопрос. Вы лично, если бы надо было выбирать, куда в первую очередь пойти — в кафе, парикмахерскую, библиотеку — из того, куда нельзя было пойти во время карантина, — куда бы вы отправились?

— Ну, я должен сказать, что я уже пошел чашечку кофе выпить, я уже это сделал. Но к парикмахеру, конечно, нужно уже идти тоже.