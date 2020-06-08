Мэр столицы предлагает работать удаленно

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил и после карантина разрешать людям работать удаленно. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, так будет лучше для всех — меньше заторов в городе, меньше времени на поездки на работу, больше времени для семьи или хобби. Шимашюс рассказал, что в Вильнюсском самоуправлении — 900 сотрудников, и 90 процентов из них работали во время карантина из дома. Сейчас немалая часть этих людей по-прежнему продолжает работать удаленно.

Шимашюс отметил, что благодаря этому освободится много парковочных мест, а на воде и электричестве на предприятиях можно будет сэкономить.