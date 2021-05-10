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Мэр столицы скептически оценивает уравнивание темпов вакцинации

Автор Евгений Русаков 19

Мэр столицы скептически оценивает уравнивание темпов вакцинации

Согласно плану всеобщей вакцинации с сегодняшнего дня по всей Литве прививают жителей возрастной группы 55+. Между тем столица собирается прививать и более молодых лиц, которые зарегистрировались раньше. По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, он скептически оценивает возможность уравнять темпы вакцинации во всех самоуправлениях. Глава столицы утверждает, что ситуация в каждом самоуправлении разная, и в случае уравнивания темпов вакцинации некоторые самоуправления попадут в очень своеобразное положение. Необходимо отметить, что в минувшие выходные некоторые самоуправления, не дожидаясь начала всеобщей вакцинации, начали прививать всех жителей в возрасте 18 лет и старше. В свою очередь, премьер-министр Ингрида Шимоните такую инициативу раскритиковала.

У жителей ЕС неплохие шансы провести летний отпуск в странах Европы

Между тем нынешняя эпидемиологическая ситуация в ЕС даёт его жителям хорошие шансы без проблем провести летний отпуск в странах Евросоюза. Так считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. По его мнению, путешествия внутри ЕС, вероятно, не будут зависеть от вакцинации. Для поездок может быть достаточно тестирования. В свою очередь, сам министр намерен провести отпуск в ФРГ.

Система сертификатов о вакцинации может заработать уже в июне

А вот глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что система сертификатов о вакцинации, которая позволит европейцам, получившим прививки или переболевшим коронавирусом, свободно путешествовать по ЕС, может заработать уже в июне.

В Бельгии открылись кафе и рестораны

Тем временем в Бельгии открылись террасы кафе и ресторанов, отменён комендантский час. Людям разрешено посещать заведения общепита, однако только под открытым небом или под навесом. Заходить внутрь помещений из-за пандемии пока ещё запрещено.

Куба планирует приступить к вакцинации населения

И в заключение выпуска. На следующей неделе Куба планирует приступить к вакцинации населения двумя препаратами собственного производства. Прививочная кампания начнётся в столице страны Гаване и провинциях Сантьяго-де-Куба и Матансас. Согласно официальным данным, Куба разработала пять препаратов. Это первая и единственная латиноамериканская страна, заявившая о производстве собственных вакцин от коронавируса.

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