Мэрия Вильнюса предложила сохранить рождественские елки

Мэрия Вильнюса предложила жителям сохранить рождественские елки, которые стоят у них дома в горшках. Так как с приходом весны они смогут высадить в специально отведенное место.

В планах самоуправления – проводить эту кампанию каждый год, чтобы обновлять хотя бы часть зеленых массивов.

Место для создания рождественского леса находится недалеко от Веркяйского замка. Планируется, что уже с марта можно будет высаживать елки. Однако отмечается, но все будет зависеть от погодных условий. Точную дату посадки объявит муниципалитет.

А пока елка служит украшением дома, рекомендуется регулярно ее поливать.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.