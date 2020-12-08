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Мэрия Вильнюса предложила сохранить рождественские елки

Автор RUSRADIO LT 19
Мэрия Вильнюса предложила сохранить рождественские елки

Мэрия Вильнюса предложила жителям сохранить рождественские елки, которые стоят у них дома в горшках. Так как с приходом весны они смогут высадить в специально отведенное место.

В планах самоуправления – проводить эту кампанию каждый год, чтобы обновлять хотя бы часть зеленых массивов.

Место для создания рождественского леса находится недалеко от Веркяйского замка. Планируется, что уже с марта можно будет высаживать елки. Однако отмечается, но все будет зависеть от погодных условий. Точную дату посадки объявит муниципалитет.

А пока елка служит украшением дома, рекомендуется регулярно ее поливать.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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