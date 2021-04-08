Covid-19 Новости

Мэрия Вильнюса приглашает пенсионеров прививаться от COVID-19

Автор Эвелина Никанорова 18
vilniaus merija

С сегодняшнего дня столичный муниципалитет приглашает пенсионеров прививаться от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.

Люди старше 65 лет могут регистрироваться на прививку на сайте vakcina.vilnius.lt. Также можно это сделать и по номеру 19002.

Отметим, что один человек может зарегистрировать неограниченное количество пенсионеров. Именно поэтому регистрировать желающих могут соседи, общины, неправительственные организации, социальные работники.

Кроме того, около центров вакцинации будут дежурить сотрудники службы общественного безопасности, которые будут развозить по домам пенсионеров, если им потребуется такая помощь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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