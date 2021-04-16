Мэрия Вильнюса приглашает столичных жителей на вакцинацию

Мэрия Вильнюса приглашает столичных жителей возрастной группы 55+ на вакцинацию. Регистрация на странице vakcina.vilnius.lt уже началась и будет продолжаться до тех пор, пока самоуправление не израсходует все остатки вакцины Vaxzevria. Регистрироваться на вакцинацию приглашаются и другие представители приоритетных групп. Помимо этого представители вильнюсского самоуправления призывают следить за обновлением информации на странице vakcina.vilnius.lt.

Разработчиками общеевропейских прививочных сертификатов стали Deutsche Telekom и SAP

А немецкие компании Deutsche Telekom и SAP будут разрабатывать техническую инфраструктуру для общеевропейских прививочных сертификатов, призванных упростить передвижение граждан между странами ЕС в условиях пандемии коронавируса. Ожидается, что эти сертификаты будут готовы для использования по всему ЕС к концу июня. Однако то, какие преимущества будет предоставлять такой сертификат, каждая страна будет решать в отдельности.

Вакцинация делает своё дело

Между тем число связанных с коронавирусом летальных исходов среди людей старше 80 лет в Европе упало до минимального уровня с начала пандемии. По словам экспертов, это может объясняться вакцинацией людей, входящих в группу риска. За прошедшие два месяца люди старше 80 лет умирали от коронавируса реже, по сравнению с заболевшими из других возрастных групп.

Ужесточение карантина в Аргентине

Тем временем Аргентина ужесточает ограничения из-за всплеска заражений. Школы в Буэнос-Айресе закроют на 15 дней, а в самом городе с 20:00 до 06:00 будет введён комендантский час. Проведение спортивных и культурных мероприятий запрещено на аналогичный период.

Большинство немцев с оптимизмом смотрят в будущее

Несмотря на жёсткие ограничения в экономической, общественной и личной жизни, почти 90% немцев с оптимизмом смотрят в будущее. Согласно результатам недавно проведённого опроса, наиболее позитивно настроены мужчины в возрасте от 18 до 24 лет (91%) и жители Восточной Германии (88%). Наименее оптимистичны в отношении будущего немцы старше 80 лет (74%). Примечательно, что в ходе аналогичного опроса до начала пандемии о позитивных ожиданиях от будущего сообщили 79% опрошенных.