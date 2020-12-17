Мэрию Парижа оштрафовали

Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тыс. евро.

Причиной штрафа стало назначение слишком большого числа женщин на руководящие должности. В результате, в руководстве столичной администрации 69% постов занимают женщины. Сейчас в мэрии одиннадцать женщин-руководителей, а вот мужчин всего пять.

Кроме того, по словам мэра, надзорные органы посчитали, что «администрация города стала слишком феминистской».

Согласно французскому законодательству, доля представителей одного пола на руководящих должностях не может превышать 60%. А в идеале мужчин и женщин должно быть поровну.

Источник