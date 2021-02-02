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Младшие школьники, возможно, скоро вернутся за парты

Автор RUSRADIO LT 21
Младшие школьники, возможно, скоро вернутся за парты

Министр просвещения Юргита Шюгждинене говорит, что ни в коем случае нельзя отменять экзамены на аттестат зрелости.

Подобная отмена имела бы последствия в долгосрочной перспективе. Например, при поступлении в вузы в последующие годы или поступлении за пределами Литвы. Ни для кого не секрет, что школьные оценки могут быть несколько завышены и не отражать истинного уровня знаний учащегося.

Напоминаем, что согласно планам министерств — здравоохранения и просвещения — ученики младших классов могли бы вернуться к контактному обучению в конце февраля. Следом за ними в классы должны вернуться будущие выпускники. Однако для этого необходимы вакцинация учителей и регулярное тестирование. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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