Младшие школьники, возможно, скоро вернутся за парты

Министр просвещения Юргита Шюгждинене говорит, что ни в коем случае нельзя отменять экзамены на аттестат зрелости.

Подобная отмена имела бы последствия в долгосрочной перспективе. Например, при поступлении в вузы в последующие годы или поступлении за пределами Литвы. Ни для кого не секрет, что школьные оценки могут быть несколько завышены и не отражать истинного уровня знаний учащегося.

Напоминаем, что согласно планам министерств — здравоохранения и просвещения — ученики младших классов могли бы вернуться к контактному обучению в конце февраля. Следом за ними в классы должны вернуться будущие выпускники. Однако для этого необходимы вакцинация учителей и регулярное тестирование.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.