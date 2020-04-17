Listen to «Мнение руководителей школ о досрочном завершении учебного года» on Spreaker.



Недавно появилось заявление главы Министерства образования, науки и спорта Литвы Альгирдаса Монкявичуса о том, что учебный год, возможно, будет сокращён. Точные даты пока не называются, окончательное решение будет принято после совещания рабочей группы по этому вопросу. Однако многие стороны, участвующие в процессе, — и педагоги, и родители, уже сейчас стали делиться рассуждениями по поводу того, хорошо это или плохо. Наша информационная служба, со своей стороны, решила поинтересоваться мнением руководителей нескольких школ по этому вопросу. Вашему вниманию — комментарий директора столичной гимназии им. А. Пушкина Елены Журовской.

— На сегодняшний день трудно высказать определённое мнение, потому что информации слишком мало. Мы на сегодняшний день не знаем, на сколько учебный год будет сокращен, когда он будет сокращен, и в связи с этим возникает масса вопросов. Это, прежде всего, конечно же, занятость детей. То есть, если будет укорочен учебный год, возникает вопрос — чем дети будут заниматься, если родители будут постепенно возвращаться к привычной работе. Это, безусловно, и программа, это и отпуска учителей. Потому что — да, они сейчас работают в невероятно напряжённом режиме. Но дальше планируется 22-го организовать экзаменационную сессию, и поэтому — сколько, кто, как будет занят? То есть, вопросов масса. Я, безусловно, не могу утверждать со своей позиции именно подоплёку и, может быть, экономический какой-то эффект. Надеюсь, что Министерство просвещения и спорта знает об этом гораздо лучше и понимает, но глядя именно с нашей позиции — ни дети, ни учителя на сегодняшний день в этом не выигрывают. Потому что всё равно это процесс. Это программа. Это, как я уже упомянула, — самое главное: системность. Они не выбиваются из системы. А если мы сейчас закончим неизвестно когда — 15-го, 20-го, в конце мая, — то дальше остаётся большое время до, чуть ли, не 14 сентября, когда мы опять вернемся в прежний режим… Как я уже упомянула, — занятость, занятость детей — чем они будут заниматься? Ну и учителей очень жалко.

В свою очередь, директор Висагинской прогимназии Visagino Draugystės Римантас Петравичус ответил на наш вопрос о возможности сокращения учебного года следующее.

— Есть и плюсы, и минусы в этом. Неясно, когда закончится учебный год — если это в конце мая — ещё ничего. Но хотелось бы узнать сразу и дату начала нового учебного года. Не будет ли так, что сейчас раньше заканчиваем, но потом раньше и начинаем — вот этот вопрос интересует. Так резко закончить — в конце апреля если это будет, — не думаю, что это очень хорошо. Но здесь тоже есть и разные нюансы — как долго этот карантин, как долго эти ограничения продействуют? Так что здесь сейчас очень трудно сказать. Есть, конечно, плюсы — если мы начнём раньше следующий учебный год, потому что не совсем такое качество, которое дети получали бы в школе. Но есть и минусы, конечно. Хотелось бы хоть базу дать, основные знания по программе, которые положены в этот учебный год. Корректировку делали — и планов, и материала, — но нереально за 2-3 недели дать то, что положено до конца учебного года.

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В начале недели министр просвещения Альгирдас Монкявичус заявил, что этот учебный год, возможно, будет сокращен. Планировалось, что более подробная информация появится до конца недели, однако на данный момент министерство просвещения не приняло никаких конкретных решений.

Тем временем, в президентской администрации заявили, что принимать такого рода решения необходимо только после консультаций как со школьниками, так и с родителями.

Советник президента по вопросам просвещения, науки и культуры Соната Шульце утверждает, что в случае сокращения учебного года важно также обеспечить занятость ребенка.