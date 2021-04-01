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Многие с нетерпением ждут открытия баров

Автор Евгений Русаков 29
Многие с нетерпением ждут открытия баров

В феврале был проведён опрос жителей по поводу открытия заведений общепита.

Подавляющее большинство респондентов сказали, что с нетерпением ждут открытия кафе, баров и ресторанов. Почти 60% участников опроса заявили, что теперь они станут чаще посещать свои любимые бары. Основной причиной была названа нехватка общения и возможность встретиться с друзьями.

Между тем мэр столицы Ремигиюс Шимашюс выразил надежду, что уличные кафе и рестораны смогут начать работу летом. По его словам, ему хотелось бы, чтобы это произошло даже раньше.

Согласно сегодняшнему плану Правительства, уличные кафе могли бы работать, когда количество случаев заболевания коронавирусом составит 25-50 на 100 тыс. жителей.

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