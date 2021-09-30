Мобильная команда Центра крови завершает свою работу

Мобильная команда Национального центра крови завершает свою работу

Сегодня – последний день работы мобильной бригады Национального центра крови. На протяжении четырёх месяцев команда специалистов разъезжала по Литве, прививая жителей больших и маленьких городов в своих палатках. За всё это время специалисты из Национального центра крови привили более 24 тыс. человек. Было организовано более 100 поездок по всей Литве. Отметим, что Пакруойис, Шяуляй, Шилуте и несколько других городов команда Центра посетила несколько раз. Между тем наибольшее количество людей за один день – 670 – было привито в Мариямполе. Всё это время специалисты прививали вакциной Janssen. Напомним, что ей достаточно привиться один раз.

По словам руководителя Национального центра крови Даумантаса Гутаускаса, эта акция стала одной из самых удачных вакцинационных инициатив в Литве. Она внесла большой вклад в увеличение количества привитых жителей по всей Литве и значительно улучшила показатели самой вакцинации. Сегодня заключительная вакцинация пройдёт на столичной площади им. Винцаса Кудирки. Для этой вакцинации приготовлена 1 тыс. доз. В дальнейшем все желающие получить прививку смогут сделать это в отделениях Национального центра крови.

Ларисе Гузеевой диагностировали коронавирус

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева, которую многие знают по фильму «Жестокий романс» и передаче «Давай поженимся», выложила в на своей странице в Instagram видео с больничной койки. В кадре видна рука актрисы с введённым катетером и медсестра, которая ставит ей капельницу. Телеведущая посоветовала всем своим подписчикам беречь себя, не обниматься и не целоваться со всеми по десять раз на дню. По её словам, «эта гадость» передаётся именно так. Напомним, что Лариса Гузеева попала в больницу в понедельник. У неё диагностировали коронавирус.