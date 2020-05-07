Мобильное приложение для передвижения

На фоне падения волны коронавируса и возобновления перемещений между государствами Евросоюзу требуется единое мобильное приложение для наблюдения за передвижением людей, — заявил премьер Саулюс Сквернялис.

«Я бы хотел, чтобы были не различные мобильные приложения, а единое приложение, то есть унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это было бы, конечно, на добровольном принципе, позволяло бы свободнее путешествовать и передвигаться», – поделился своими мыслями премьер-министр.

«Тот, кто не захочет устанавливать такую программу, должен будет соблюдать определенные ограничения. Я полагаю, что это облегчило бы выявление зараженных и очаги болезни», – сказал он.

Приложения для отслеживания коронавируса уже используют Соединенное Королевство и Италия.

В Литве действует приложение Karantinas, предназначенное для наблюдения за людьми, находящимися в самоизоляции, а также для помощи населению в контроле за своим состоянием здоровья и получении новейшей информации.

В среду Кабмин Литвы продлил карантин до конца мая, однако упростил условия передвижения между государствами. С 11 мая в Литву без требования самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но только в целях работы, бизнеса или учебы.

С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. При этом им не надо будет соблюдать двухнедельной самоизоляции.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключил открытия некоторых районов Евросоюза для летнего отдыха. Соответствующее заявление он сделал в эфире французской радиостанции.