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Я могу – Я смогу!

Автор RUSRADIO LT 39
Я могу - Я смогу!

У каждого из нас есть вредные привычки. Отказаться от них в один миг кажется нереальным. А что, если сделать хотя бы первый шаг? Один маленький шаг, который поможет начать путь к большой цели!

Каждое утро, с 18 по 29 января, в 8:45 мы ждем ваших историй о том, как вам удается справляться со своими вредными привычками.

Это могут быть зависимость от алкоголя или курения, хроническое недосыпание и бессонница, переедание, тяга к сладкому и многое другое.

Звоните, рассказывайте о своих достижениях, читайте советы психологов и специалистов на странице RUSRADIO LT!

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