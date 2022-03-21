Музыкальная новинка

«Моя Мишель» и Dose запустили «Пташку» о потерянной любви

Автор Эвелина Никанорова

Группа «Моя Мишель» и казахстанский исполнитель Dose представили совместную композицию «Пташка».

– Мы решили, что даже в таких сложных обстоятельствах, которые происходят в мире – выпустим наш трек «Пташка» с Dose, который переносился уже много раз. Надеемся, что он сможет поддержать всех, кому сейчас непросто, – говорят представители «Моей Мишели».

Новая совместная работа двух независимых артистов была создана в преддверии весны.

– «Пташка» – это песня о потерянной любви, о расставании, о паре разбитых сердец, которые скитаются среди своих отношений и не могут найти равновесие, – говорится в описании трека. – Это чувства, которые знакомы каждому, но о которых стесняются рассказывать в открытую.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Mary Gu учит брать и отдавать в «Не перегори»

Mary Gu учит брать и отдавать в «Не перегори»

Автор Эвелина Никанорова
Джарахов открыл «Легкий способ бросить любить»

Джарахов открыл «Легкий способ бросить любить»

Автор Эвелина Никанорова
Бен Аффлек снялся в клипе Дженнифер Лопес

Бен Аффлек снялся в клипе Дженнифер Лопес

Автор Эвелина Никанорова
Наталья Подольская лечит душу песней про маму

Наталья Подольская лечит душу песней про маму

Автор Эвелина Никанорова
Noize MC опубликовал песню, чтобы вы не чувствовали себя одиноко

Noize MC опубликовал песню, чтобы вы не чувствовали себя одиноко

Автор Эвелина Никанорова
Алексей Воробьев представил песню на стихи Сергея Есенина

Алексей Воробьев представил песню на стихи Сергея Есенина

Автор Эвелина Никанорова
Натали прошла электронный «Тест грусти»

Натали прошла электронный «Тест грусти»

Автор Эвелина Никанорова
Валерия выпустила сингл «Чтобы все было хоршо»

Валерия выпустила сингл «Чтобы все было хоршо»

Автор Эвелина Никанорова
Земфира обнародовала расширенную версию «Бордерлайна»

Земфира обнародовала расширенную версию «Бордерлайна»

Автор Эвелина Никанорова