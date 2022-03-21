«Моя Мишель» и Dose запустили «Пташку» о потерянной любви

Группа «Моя Мишель» и казахстанский исполнитель Dose представили совместную композицию «Пташка».

– Мы решили, что даже в таких сложных обстоятельствах, которые происходят в мире – выпустим наш трек «Пташка» с Dose, который переносился уже много раз. Надеемся, что он сможет поддержать всех, кому сейчас непросто, – говорят представители «Моей Мишели».

Новая совместная работа двух независимых артистов была создана в преддверии весны.

– «Пташка» – это песня о потерянной любви, о расставании, о паре разбитых сердец, которые скитаются среди своих отношений и не могут найти равновесие, – говорится в описании трека. – Это чувства, которые знакомы каждому, но о которых стесняются рассказывать в открытую.

Источник: InterMedia