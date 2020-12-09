МОК изменил программу летних Олимпийских игр 2024 года

Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2024 года несколько видов спорта. Среди них: скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.

Кроме того, в комитете добавили, что это решение является частью программы, которая позволит Олимпиаде в Париже соответствовать «постковидному миру».

Вдобавок, в МОК отметили, что работают над соблюдением принципа гендерного равенства. Таким образом, начиная с Олимпиады в Токио количество женщин и мужчин-спортсменов будет примерно равным. В итоге, к Олимпиаде в Париже число женщин — участниц соревнований планируется увеличить.

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