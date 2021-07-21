Международный олимпийский комитет (МОК) впервые в истории изменил девиз Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение, принятое на 138-й сессии МОК в Токио.

К прежнему девизу, который был утвержден перед проведением первой Олимпиады в 1896 году, добавили слово «вместе» — «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (Citius, altius, fortius — communis). Решение об изменении девиза приняли единогласно. По словам главы МОК Томаса Баха, новый вариант более адаптирован к современным реалиям.

Изменить девиз Бах предложил на 137-й сессии МОК в марте, когда он был на четыре года переизбран на должность главы комитета. В апреле его предложение одобрили члены исполнительного совета МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В 2021-м ее собираются провести в период с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна пройти без иностранных болельщиков.

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