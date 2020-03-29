Listen to «Молдова: наши сиделки работали в Италии» on Spreaker.



Здравствуй, Эрнест!

Молдавия, или Молдова, как принято называть нашу страну последние 30 лет, не стоит в стороне от глобальной проблемы называемой COVID19. Более того, по моим личным ощущениям, власти Молдовы раньше властей других европейских стран среагировали на развитие ситуации с короновирусом в Италии. Это неслучайно, потому что, именно в Италии, работает, по неофициальным оценкам, почти 10% населения Молдовы, а это около 300000 человек, причем, в основном, в богатых северных районах Италии, сиделками.



После того как Италия была объявлена красной зоной в связи с пандемией, наши власти забили тревогу. В первых числах марта в Молдову ежедневно въезжало от 15 до 20 тысяч человек, большинство которых было из Италии. При этом не пускать домой своих граждан невозможно ни по закону, ни по совести. И власти стали принимать меры: 12 марта отменили рейсы в итальянские города, закрыли на карантин школы, детсады, вузы, запретили митинги. А с 17 марта страна закрылась на карантин и в Молдове было введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней до 15 мая. Сейчас несколькими чартерными рейсами в день привозят граждан Молдовы, но 300 человек уже можно контролировать. Каждый въезжающий проходит предварительный медицинский осмотр на предмет наличия короновируса, заполняет эпидкарту со своими данным и адресом, где будет проводить 14-дневный карантин. А буквально вчера Комиссия по чрезвычайной

ситуации, которая по сути управляет страной и решения которой обязательны к исполнению всеми государственными органами, обсуждала вопрос о том, что все въезжающие в страну должны, во-первых, иметь медицинский полис, а если его нет, то должны его приобрести. Стоимость годового медицинского полиса около 200 евро. И кроме этого всех въезжающих должны будут тестировать на наличие короновируса прямо в аэропорту.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован 7 марта у женщины, прилетевшей из Италии. Ее прямо из самолета отвезли в больницу. В первые дни была действительно большая проблема в отношении полного осознания некоторыми нашими гражданами обязательства строго соблюдать требования властей для предотвращения распространения короновируса. На этом фоне власти ужесточили наказания за распространения инфекции. Штраф сейчас составляет около 1300 евро для физических лиц при средней зарплате по экономике в 350 евро, и около 4000 евро для юридических лиц. А при заражении, повлекшем за собой смерть людей, предусмотрено до 7 лет тюрьмы.

По истечении 2 недель ЧП, по мнению властей, меры, введенные для контроля распространиения инфекции, соблюдаются все больше и больше. Например, это воскресенье было первым, когда большинство церквей либо не проводили богослужения, либо проводили без участия прихожан. В начале действия ЧП было много случаев, таких как в одном из районных центров Молдовы. По возвращении 16 марта из Великобритании до появления первых симптомов болезни 59-летняя женщина, вместо того, чтоб находится на карантине организовала вечеринку по случаю дня рождения, а перед этим, что естественно, посетила салон красоты. Был идентифицирован 21 человек, с которыми она контактировала в салоне и на празднике. Они были помещены в карантин, из них 2 заболело. А вчера ночью из Республиканской Клинической Больницы сбежал мужчина, проходивший лечение от короновируса. В рамках ЧП, полиция предприняла действия для определения места его нахождения и изоляции. Мужчина был найден в строящемся доме своего брата в родном селе через 12 часов после побега и вновь доставлен в больницу. Теперь полиция

занимается поиском людей, с которыми он контактировал. В настоящее время в Молдове официально зарегистрировано 263 случая заражения новым короновирусом. Умерло 2 человека, 11 вело. Из всех зараженных 59 человек привезли болезнь из-за границы, а 204 — это уже случаи

местной передачи, причем более 50 заболевших — медицинский персонал. В остальном все как у всех: работают только продовольственные магазины, аптеки и заправки, на улицу нужно выходить с документом, удостоверяющим личность, в парках и скверах гулять запрещено, больше чем втроём, если это не близкие родственники, собираться нельзя, общественный транспорт ходит по

несколько чксов утром и вечером, границы закрыты. Правда в отличие от других стран основная масса компаний за исключением индивидуальных предприятий еще не услышала о мерах поддержки. Комиссия по ЧС говорит, что работает на этим и обещала завтра представить меры по поддержке бизнеса.

Отдельно взятым людям из конкретного сказали, только то, что можно кредиты и коммунальные услуги до конца мая не оплачивать, никто штрафами не обложит и услуги не отключит, но попросили постараться все-таки платить, потому что до конца мая всё равно все должны всё заплатить, а платить и кредиты и коммунальные услуги в мае сразу за 3 месяца, наверное, будет

тяжело. Ну разве что не случиться чуда и к тому времени все вернутся к нормальному режиму работы. Всем здоровья и удачи!

Андрей Коваленко, Кишинев, Молдавия, специально для RUSRADIO LT