Новости Паутина

Монахи объявили экстренную распродажу трех тонн сыра

Автор Эвелина Никанорова 25
Монахи объявили экстренную распродажу трех тонн сыра

Французские монахи объявили экстренную распродажу трех тонн сыра.

Один из монастырей в французской Бургундии объявил об экстренной распродаже почти трех тонн сыра. Из-за спада туристического потока на фоне коронавируса в подвалах комплекса залежались тысячи головок сыра.

Как правило, аббатство продает сыры исключительно в собственном магазине или реализует их через рестораны. Однако из-за пандемии продажи упали на 50 процентов.

«Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли», — отшутился брат Жан-Клод, отвечающий за маркетинг в монастыре.

В итоге монахи решили объединиться с порталом Divine Box, который продает товары монастырского производства, чтобы за неделю реализовать не менее тонны сыров. Минимальный заказ — от двух головок сыра на сумму не менее 23 евро за каждую.

 

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