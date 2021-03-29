Французские монахи объявили экстренную распродажу трех тонн сыра.

Один из монастырей в французской Бургундии объявил об экстренной распродаже почти трех тонн сыра. Из-за спада туристического потока на фоне коронавируса в подвалах комплекса залежались тысячи головок сыра.

Как правило, аббатство продает сыры исключительно в собственном магазине или реализует их через рестораны. Однако из-за пандемии продажи упали на 50 процентов.

«Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли», — отшутился брат Жан-Клод, отвечающий за маркетинг в монастыре.