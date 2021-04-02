MONATIK представил саундтрек к ленте «Вечно танцующий человек»

MONATIK подготовил релиз, который приурочил к своему 35-летию. Песня «Ресницы безопасности» из альбома «Love It ритм» дополнилась ностальгическим видеорядом.

Клип состоит из архивных материалов разных лет, в том числе снятых во время масштабного шоу артиста на киевском стадионе «Олимпийский» в 2019-м. Многие из этих кадров мы могли видеть и в тизере грядущей автобиографической картины Дмитрия «Вечно танцующий человек». Экранизированный сингл был выбран в качестве основного саундтрека к фильму.

Дату выхода документальной ленты «Вечно танцующий человек» MONATIK пока не сообщил. Трейлер с фрагментами фильма вышел в прошлом году.

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