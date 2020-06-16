МONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

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Monatik и Вера Брежнева выпустили совместный музыкальный бэнгер «ВЕЧЕРиНОЧКА».

Клип создавала команда мульти артиста, покорившая весь мир — режиссер Таню Муиньо и оператор Никита Кузьменко, стилизацию образов разрабатывала Ольга Жижко.

«У нас получилось очень крутое и необычное видео! Нереальная локация, люди, музыка! На площадке было жарко, а настроение — праздник, и я уверена, нам удалось передать этот вайб! После длительной самоизоляции, всем нужна классная ВЕЧЕРиНОЧКА», — комментирует коллаборацию Вера Брежнева.

Композиция вошла в альбом певицы «V», релиз которого также состоялся 11 июня.