Музыкальная новинка

Монеточка почувствовала себя есенинским хулиганом в «Шаганэ»

Автор Эвелина Никанорова
Монеточка почувствовала себя есенинским хулиганом в «Шаганэ»
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Монеточка представила новую песню «Шаганэ». В новинке певица развеивает стереотипы старшего поколения, вроде «на глазах тупеет молодежь».

В припеве артистка делает вывод: «Я не Шаганэ – я хулиган есенинский».

Источник: InterMedia

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