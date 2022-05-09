Звёзды

Монеточка рассказала, что ждет первенца

Автор Эвелина Никанорова

Лиза Монеточка стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «А поговорить?» Ирины Шихман.

Разговор начался с важной новости из жизни артистки: она на шестом месяце беременности и ждет девочку.

Монеточка рассказала, что ждет первенца

«Да, я беременна. Мы долго к этому готовились. Тогда как раз подходил к концу коронавирус, эта волна постепенно спадала. Мы подумали, что сейчас самое время, обратились к врачу, провели всю необходимую подготовку — оба пропили курс витаминов. И все. А там уже дело нехитрое. И теперь я беременная даю благотворительные концерты», — рассказала Монеточка.

С данными обстоятельствами связан, в частности, и отъезд Монеточки из России в Европу – съемки проходили в Вильнюсе, где они сейчас живут с мужем Виктором Исаевым.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

BTS выпустят свою первую антологию

BTS выпустят свою первую антологию

Автор Эвелина Никанорова
Миша Марвин покинул Black Star и лишился старых песен

Миша Марвин покинул Black Star и лишился старых песен

Автор Эвелина Никанорова
Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца»

Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца»

Автор Эвелина Никанорова
Джон Уоттс не снимет «Фантастическую четверку»

Джон Уоттс не снимет «Фантастическую четверку»

Автор Эвелина Никанорова
Мария Гусарова, она же Mary Gu, разводится с мужем

Мария Гусарова, она же Mary Gu, разводится с мужем

Автор Эвелина Никанорова
Эндрю Гарфилд делает перерыв в карьере

Эндрю Гарфилд делает перерыв в карьере

Автор Эвелина Никанорова
Мадонна бросила молодого любовника

Мадонна бросила молодого любовника

Автор Эвелина Никанорова
Энтони Хопкинс сыграет «Британского Шиндлера»

Энтони Хопкинс сыграет «Британского Шиндлера»

Автор Эвелина Никанорова
Эд Ширан и Лил Ким сняли клип в Киеве

Эд Ширан и Лил Ким сняли клип в Киеве

Автор Эвелина Никанорова