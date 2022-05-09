Монеточка рассказала, что ждет первенца

Лиза Монеточка стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «А поговорить?» Ирины Шихман.

Разговор начался с важной новости из жизни артистки: она на шестом месяце беременности и ждет девочку.

«Да, я беременна. Мы долго к этому готовились. Тогда как раз подходил к концу коронавирус, эта волна постепенно спадала. Мы подумали, что сейчас самое время, обратились к врачу, провели всю необходимую подготовку — оба пропили курс витаминов. И все. А там уже дело нехитрое. И теперь я беременная даю благотворительные концерты», — рассказала Монеточка.

С данными обстоятельствами связан, в частности, и отъезд Монеточки из России в Европу – съемки проходили в Вильнюсе, где они сейчас живут с мужем Виктором Исаевым.

Источник: InterMedia