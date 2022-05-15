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Моника Лю исполнила песню победителей «Евровидения» украинской группы Kalush Orchestra

Автор R•RADIO

Накануне состоялся финал популярного музыкального конкурса «Евровидение-2022». Конкурс в этот раз проходил в итальянском Турине. Победителем, как и прогнозировали букмекеры, стала украинская рэп-группа Kalush Orchestra.

О том, что украинская группа Kalush Orchestra станет фаворитом конкурса, многие предполагали еще задолго до его начала. Когда же ребята из рэп-бэнда выступили сначала в первом полуфинале, а затем и в финале, стало ясно, что эти прогнозы возникли не на пустом месте. Участники группы были харизматичными, яркими, и зрители аплодировали им стоя.

Песня Stefania, с которой украинские музыканты победили на конкурсе, уже обретает свою историю

На страничке Литовского национального театра оперы и балета в фейсбуке появилась вильнюсская версия песни Kalush Orchestra. Этот вариант песни подготовили артисты Театра совместно с литовской участницей «Евровидения» Моникой Лю и Дайвой Старинскайте (а также с проектом Go Vilnius). Как говорится на странице Театра, «сообщение, закодированное в тексте, посылает миру весть о том, что Вильнюс поддерживает Украину и верит в ее победу».

Моника Лю исполнила песню победителей «Евровидения» украинской группы Kalush Orchestra

Моника Лю исполняет песню группы Kalush Orchestra. Фото – скриншот из видео.

В тройку лидеров конкурса «Евровидение-2022» попали также Великобритания и Испания.

Литовская исполнительница Моника Лю выступала на конкурсе с песней Sentimentai на литовском языке. Ее тоже очень доброжелательно встретили на конкурсе. По итогам голосования Моника Лю заняла на «Евровидении» 14-е место.

Напомним, в прошлом году конкурс проходил в Роттердаме (Нидерланды). Нашу страну тогда представляла группа The Roop с песней Discoteque. Литовские исполнители на прошлом конкурсе заняли восьмое место.

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