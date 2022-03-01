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Морбиус встречает Майло и Стервятника в новом трейлере

Автор Эвелина Никанорова

В сети появился финальный трейлер фильма «Морбиус». 28 февраля его обнародовала кинокомпания Sony Pictures.

Ролик начинается со сцены на корабле, когда в темноте чудовище набрасывается на людей и убивает их. Затем действие переносится во времени назад, и главный герой – доктор Майкл Морбиус, с детства страдающий неизлечимой болезнью, – пытается вспомнить и осознать, что с ним произошло и как ему теперь существовать и справляться с полученной суперсилой.

В трейлере можно увидеть также Табриза Гибсона в роли агента ФБР Саймона Страуда, которому Морбиус рассказывает свою историю, и Мэтта Смита в роли Майло. Как недавно сообщили создатели фильма, они с главным героем – друзья детства:

– Люсьен родился с той же болезнью крови, что и Майкл, юный Морбиус переименовал своего друга в Майло, и их общее горе привело к тому, что они стали братьями на всю жизнь.

В ролике появляется и Майкл Китон в роли Эдриана Тумса, известного как Стервятник из фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Появление этого персонажа, по-видимому, говорит о том, что «Морбиус» будет связан с другими фильмами вселенной Marvel. Именно Тумс произносит слова, вынесенные в описание трейлера:

– Оставь то, кем ты был раньше. Узнай, кем ты должен быть.

Источник: InterMedia

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