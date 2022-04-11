Звёзды

Моргенштерн и его жена подтвердили информацию о расставании

Автор Эвелина Никанорова

Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина отреагировали на настойчиво циркулирующие слухи о своем расставании.

Моргенштерн и его жена подтвердили информацию о расставании

Супруга рэпера подтвердила данную информацию. Дилара Зинатуллина опубликовала видео, в котором рассказала, что брак действительно распался. Отношения не заладились ещё после свадьбы — супруги не сошлись характерами. Сейчас они уже не вместе, но разошлись без скандала. Она подчеркнула, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

Свой комментарий по этому поводу дал и Моргенштерн.

– Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь, – заявил он.

Моргенштерн на днях уехал из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль и 8 апреля устроил премьеру сингла «Селяви», представляющий собой прощальное письмо в стихах: «Миллионы слов лезут наружу, / Но мы молча доедаем наш последний ужин. / Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! / Рок-звезда не может быть хорошим мужем».

Источник: InterMedia

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