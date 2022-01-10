Звёзды

Моргенштерн объявил об открытии своего «свободного СМИ»

Автор Эвелина Никанорова
Моргенштерн объявил об открытии своего «свободного СМИ»
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Моргенштерн объявил о намерении создать собственный медиа-ресурс в интернете. Рэпер пообещал, что это будет «самое прогрессивное, кучерявое, свободное СМИ рунета с классными мемесами».

– Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят, – заявил Моргенштерн в телеграм-канале под названием «Не Моргенштерн», которое он припас для своего нового проекта. – Так как Моргенштерн — чуть ли не иностранный агент и враг нации, – мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн».

В настоящий момент объявлен набор авторов мемов, журналистов и инсайдеров. Резюме предлагается присылать по адресу rezumenemorgenshtern@gmail.com.

Источник: InterMedia

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