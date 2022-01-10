Моргенштерн объявил об открытии своего «свободного СМИ»

– Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят, – заявил Моргенштерн в телеграм-канале под названием «Не Моргенштерн», которое он припас для своего нового проекта. – Так как Моргенштерн — чуть ли не иностранный агент и враг нации, – мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн».