Моргенштерн подписал контракт с лигой смешанных единоборств

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) подписал контракт с лигой смешанных единоборств Hardcore MMA. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже. Варианты по оппонентам в комменты», — пишет основатель Hardcore MMA Анатолий Сульянов. Сам Моргенштерн прокомментировал новость короче: «Искупались и подписались».

Hardcore MMA входит в состав промоушена HardCore Fighting Championship, основанного Сульяновым. В лиге борцы состязаются за главный приз $20 млн. В опубликованном бизнесменом ролике Моргенштерн уточняет, что готов участвовать в бое за «20 просто рублей».

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