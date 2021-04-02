Моргенштерн с Dj Smash спел про «‎Новую волну»‎

Рэпер Моргенштерн выпустил новый трек под названием «Новая Волна».

Трек рэпер создал совместно с саунд-продюсером DJ Smash. Отметим, что новинка вдохновлена ранним творчеством композитора.

Сингл является ремиксом на песню DJ Smash «Новая Волна» и это новый танцевальный хит. По словам Моргенштерна, он рос на этой волне, а теперь и его слушатели будут расти на «Новой Волне».

«Я рос на этой Волне, а теперь вы будете рости на Новой Волне. Господи что не трек то легенда, угомоните меня!» — написал Моргенштерн.

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