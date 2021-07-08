Музыкальная новинка

Моргенштерн выпустил боевик – экранизацию песни Nominalo

Автор Эвелина Никанорова 31
Моргенштерн выпустил боевик &#8211; экранизацию песни Nominalo

Рэпер Моргенштерн выпустил экранизацию песни Nominalo из альбома Million Dollar: Business.

Это один клип режиссера Александра Романова, на этот раз в научно-популярной эстетике. В некой закрытой лаборатории создают целые армии клонов Моргенштерна, чтобы распространить их по всему миру. Поскольку в треке поется про то, что «миллион для него уже не деньги», пока клоны заняты тем, что пересчитывают бессчисленное количество денег Моргенштерна. А когда спецслужбы хотят захватить Моргенштерна, клоны помогают ему и в этом…

В финале клипа обещают экранизацию всех до единого треков из альбома Million Dollar: Business.

Источник

Еще больше клипов – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

GAZIROVKA и Ocean Dive выпускают совместный EP «Blessed Life»

GAZIROVKA и Ocean Dive выпускают совместный EP «Blessed Life»

Автор RUSRADIO LT
Диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама «Раковина»

Диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама «Раковина»

Автор Эвелина Никанорова
Леонид Агутин выпустил новый альбом и клип

Леонид Агутин выпустил новый альбом и клип

Автор Эвелина Никанорова
У Доры вышел клип на песню «Втюрилась»

У Доры вышел клип на песню «Втюрилась»

Автор RUSRADIO LT
Послушайте трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию Мандельштама

Послушайте трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию Мандельштама

Автор Эвелина Никанорова
Jah Khalib открыл треклист нового альбома балладой

Jah Khalib открыл треклист нового альбома балладой

Автор Эвелина Никанорова
У Лолиты и Косты Лакосты вышел трек «Антиклимакс»

У Лолиты и Косты Лакосты вышел трек «Антиклимакс»

Автор Эвелина Никанорова
HammAli и Navai передумали распадаться? Вышла «Птичка»

HammAli и Navai передумали распадаться? Вышла «Птичка»

Автор Эвелина Никанорова
Dashi из дуэта Rasa выпустила свой первый клип «Ромашки»

Dashi из дуэта Rasa выпустила свой первый клип «Ромашки»

Автор Эвелина Никанорова