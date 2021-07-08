Моргенштерн выпустил боевик – экранизацию песни Nominalo

Рэпер Моргенштерн выпустил экранизацию песни Nominalo из альбома Million Dollar: Business.

Это один клип режиссера Александра Романова, на этот раз в научно-популярной эстетике. В некой закрытой лаборатории создают целые армии клонов Моргенштерна, чтобы распространить их по всему миру. Поскольку в треке поется про то, что «миллион для него уже не деньги», пока клоны заняты тем, что пересчитывают бессчисленное количество денег Моргенштерна. А когда спецслужбы хотят захватить Моргенштерна, клоны помогают ему и в этом…

В финале клипа обещают экранизацию всех до единого треков из альбома Million Dollar: Business.

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