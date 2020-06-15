Listen to «Мороженое. Как выбрать “правильное” лакомство» on Spreaker.

Из всех десертов, которыми особенно приятно полакомиться летом, наиболее популярно, конечно же, мороженое. Молочное, шоколадное, фруктовое, эскимо или в стаканчике – разнообразие такое, что иногда даже трудно сделать выбор. Попробуем разобраться, на что же обязательно надо обращать внимание при покупке этого сладкого лакомства.

Руководствуемся, конечно, не красотой упаковки, а информацией, указанной на ней. Вначале обратим внимание на дату производства мороженого. Именно производства, а не срока годности. Период хранения может составлять от двух недель до года. Это вполне нормально, потому что зависит от ингредиентов и способа заморозки. Но поскольку мороженое должно храниться в идеальных условиях, а гарантировать нам этого, к сожалению, никто не сможет, лучше выбирать мороженое, изготовленное совсем недавно.

Второе, что мы должны сделать, — внимательно изучить состав мороженого. Жир в нем присутствует обязательно, другой вопрос — какой? Существует два основных варианта: молочный и растительный. Предпочтение стоит отдавать молочному. А вот растительный жир — это дешевое сырье, которое если не вредит здоровью само по себе, то идет в компании с большим количеством консервантов и ароматизаторов. После такого мороженого на языке остается неприятный привкус. Ну а если составе мороженого есть пальмовое масло, лучше было бы вообще его не покупать.

Если вы заботитесь о своей фигуре, не забудьте также проанализировать энергетическую ценность, попросту – количество калорий. Особенно когда вы покупаете мороженое в вафельном стаканчике.

Ну и последнее. Выбирайте мороженое с минимальным количеством добавок. В идеале его состав должен выглядеть так: молоко, сливки, сахар, ваниль. А если вы не уверены, правильно ли выбрали мороженое, проведите маленький эксперимент. Отложите кусочек мороженого и дайте ему растаять. Если от него останется пышная густая пенка, то в мороженом больше молочного жира, и это хорошо. Если же мороженое превратится в прозрачную сладкую воду, значит в его составе преобладают растительные жиры.