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Морской музей представил созданную в Литве подводную лодку Lituanika-01

Автор Анжелика Орлёнок 27
Морской музей представил созданную в Литве подводную лодку Lituanika-01

Морской музей Литвы сообщил, что первая построенная в стране подводная лодка Lituanika-01 уже выставлена на обозрение.

Этот корабль ходил в Куршском заливе, морском порту Швянтойи, р. Дане, у побережья Эстонии и т.д. Корабль экспонировался и в Музее судоходства Эстонии. Подводную лодку сконструировал в 1968 году медик Йонас Вельжис родом из Пасвалиса. 

Корабль оснащен бензиновым двигателем от военного грузовика ГАЗ-52 и двумя электродвигателями с аккумуляторами. Он может развивать скорость до 12 узлов на воде и шести – под водой. Подводная лодка весит пять тонн. Она около семи метров в длину и полутора – в высоту. Может погружаться на 5-метровую глубину, однако чаще она передвигалась на перископической глубине. 

Новый музейный экспонат можно ежедневно бесплатно увидеть на площадке промысловых судов по дороге в Морской музей. Здесь также экспонируются средний рыболовный траулер Dubingiai, традиционная парусная лодка Куршского залива и другие суда.

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